تفريغ 2300 طن رخام وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ARMONY وجنسيتها تتنزانيا ويبلغ طولها 70 أمتار والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 2300 طن رخام بالميناء.

وأكد بيان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.