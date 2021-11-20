بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالتل الكبير في الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصيب ٧ أشخاص في تصادم ثلاث سيارات بطريق 36 الحربي بمنطقة البعالوة أمام محطة الغربلة، ما بين مفارق التل الكبير ومفارقة القصاصين في الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 7 سيارات إسعاف وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة و2 مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد تصادم سيارة ربع نقل رقم "ط ل ق 6473"، مع سيارة ربع نقل رقم "ر ف ط 6793"، مع سيارة ملاكي رقم "ر س ل 6128" بطريق 36 الحربي بمنطقة البعالوة أمام محطة الغربلة ما بين مفارق التل الكبير ومفارقة القصاصين في الإسماعيلية، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص وتنوعن إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر وجروح، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة و2 مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم أحمد عبد الحميد محمد، 34عامًا من أبو كبير بالشرقية، مصاب بجرح متهتك بالجبهة حوالى 10 سم، و3 أشقاء من حى السلام بالإسماعيلية وهم أحمد محمد محمد منصور، 18عامًا، مصاب بجرح قطعى 1 سم بالشفة السفلى، ونيجار محمد محمد منصور، 16عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ونورهان محمد محمد منصور، 16عامًا، مصابة بكدمة بالجانب الأيمن من الوجه وسحجات وكدمات بالجسم، وهاني عبد الفتاح عبد الحميد، 42عامًا مقيم الصالحية الجديدة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة بالشرقية، بينما تم نقل 2 مصابين مقيمين بمنيا القمح في الشرقية إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وهم جميل جمال محمد، 48عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمة بالرأس، وإبراهيم السيد إبراهيم، 22عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيق.