المغرب: تجاوزنا الموجة الرابعة لانتشار الوباء

إيمان حنا

قال عضو اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا فى المغرب عز الدين الإبراهيمي، إن العالم يعيش اليوم أربع موجات غير أن المغرب استطاع تفادي موجتين بفضل القرارات الاستباقية، موضحا أن المغرب تجاوز الموجة الرابعة لانتشار الوباء، معتبرا أن التلقيح يترك أثارا إيجابية كبيرة على أرض الواقع، وهو ما نصبو إليه من خلال الحديث عن ضرورة الوصول للمناعة الجماعية، وفق "البر" المغربية.

وبدوره، أوضح مولاي هشام عفيف، رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كورونا إن المغرب استطاع بفضل حملة التلقيح تحقيق نتائج مهمة في خفظ عدد الوفيات ب3000 حالة تم تجنب وفاتها”، وأضاف عفيف في ندوة صحافية مشتركة للجنتي الوطنيتين للتلقيح ضد كورونا ومواجهة انتشار كورونا، أن ” 83 في المائة من حالات الوفيات المسجلة بسبب كورونا، هم الحالات الذين لم يتلقوا اللقاح أو من لم يستكملوا تلقي الجرعة الثانية”.

وقال عفيف إن المناعة ضد كورونا تقل لدى الملقحين بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، موضحا أن ”هذا الأمر دفع إلى اقرار الجرعة الثالثة من اللقاح”، معتبرا أن ”الاصابات ارتفعت في صفوف الأطفال بعد موجة تحور الفيروس، وهو ما دفع إلى إقرار تلقيح الأطفال الأكثر من 12 سنة”.

وأوضح عفيف أن هناك معطى سيحدد ما إذا كنا سنكون في حاجة إلى حقنات أخرى من اللقاح (الرابعة والخامسة)، وهو المعطى المرتبط بالذاكرة المناعية، مبينا أن هذا الجانب هو الذي يحدد الحاجة لجرعات معززة أم لا، وقال إنه يتم دراسة نتيجة الجرعة الثالثة، ولا يمكن اليوم ان نحدد هل سنكون في حاجة للجرعات الاضافية ام لا، ونتمنى أن نقف عند حدود الجرعة الثالثة فقط.