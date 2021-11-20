"المصنفات" تضبط منظومة اتصالات غير مرخصة فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث المصنفات بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إقامة أنظمة الإتصالات غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة بمشاركة لجنة من الجهات المعنية تم إستهداف المذكور بمحل سكنه، حيث تم ضبطه وبحوزته (2 مقوى إشارة خارجى مزودين بطبق "50 سم" - 3 مقوى إشارة خارجى "نانو ستيشن" - 1 مقوى إشارة خارجى مزود بهوائى "50 سم" - 10 جهاز "روتر" ماركات مختلفة- 8 جهاز "سويتش" ماركات مختلفة - 1 شاشة حاسب آلى- 4 "كيسة" كمبيوتر - 1 لوحة مفاتيح- مجموعة من الوصلات والأسلاك اللازمة للتشغيل)، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً.