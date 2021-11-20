اليوم السابع
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العثور على 9 جثث معلقة على جسر فى ولاية زاكاتيكاس بالمكسيك

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:27 م
العثور على 9 جثث معلقة على جسر فى ولاية زاكاتيكاس بالمكسيك عناصر من شرطة المكسيك
كتب وكالات

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عثرت السلطات المكسيكية على 10 جثث تسع منها معلقة على جسر فى ولاية زاكاتيكاس وسط البلاد، التى تعتبر مسرحا للصراع بين عصابات المخدرات، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقالت وكالة السلامة العامة فى ولاية زاكاتيكاس إن "الجثث عثر عليها فى سيوداد كواوتيموك، على بعد حوالى 550 كيلومترا شمال العاصمة مكسيكو".

 

وأشارت إلى أنه تم العثور على 9 جثث معلقة على الجسر، فيما وجدت الجثة العاشرة ملقاة على الرصيف.

 

وتتقاتل عصابات Sinaloa و Jalisco New Generation للسيطرة على الولاية التى تعد نقطة عبور رئيسية للمخدرات التى تنتقل شمالا إلى حدود الولايات المتحدة.

 

 


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