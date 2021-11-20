اليوم السابع
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الزراعة تعلن 10 إجراءات احترازية للمزارعين والمربين لتجنب آثار الطقس السيئ

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:56 م
الزراعة تعلن 10 إجراءات احترازية للمزارعين والمربين لتجنب آثار الطقس السيئ أمطار - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلا في لجنة متابعة التقلبات المناخية بالوزارة، عن أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية، الواجب على المزارعين والمربين اتخاذها، لتجنب الآثار السلبية لموجة التقلبات الجوية الحالية.
 
ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، "إنفوجراف" يوضح الإجراءات الاحترازية العشرة الواجب على المزارعين والمربين اتخاذها، منها 8 توصيات لمزارعي المحاصيل، و توصيتين لمربي الانتاج الحيواني، وتمثلت التوصيات في الآتي:
 
1. وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال يومي السبت والأحد.
 
‏2. في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.
 
‏‏3. لمحصول البنجر يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء هذه الموجة.
 
‏4. التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا واللفحة المتأخرة .
 
‏5. إجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) لمشاتل البصل في مناطق الدلتا في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.
 
6. التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.
 
7. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمارالطماطم في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.
 
8. الرش العاجل لبساتين الفاكهة (الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بعد انتهاء الموجة منعًا لتشقق الثمار.
 
بينما تمثلت التوصيات الخاصة بالانتاج الحيواني في الآتي:
 
1. يجب حماية الأعلاف الجافة لمنع ابتلالها بمياه الأمطار.
2. العمل على عدم بقاء المياه تحت الحيوانات لفترة طويلة.
 

وزارة الزراعة

اثار الطقس على الزراعة

الطقس

امطار

حماية المحاصيل من التقلبات الجوية

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