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الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب الممطرة الآن على القاهرة والدلتا

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:38 م
الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب الممطرة الآن على القاهرة والدلتا صور الأقمار الصناعية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.
 
 
ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،  كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل بجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة
 

 


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