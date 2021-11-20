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التنمية المحلية لـ"dmc": وفاة عاملين خلال صرف تراكمات أمطار الإسكندرية

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:53 م
التنمية المحلية لـ"dmc": وفاة عاملين خلال صرف تراكمات أمطار الإسكندرية الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد، تسببت فى وفاة اثنين من العمال المسئولين عن صرف تراكمات الأمطار بمحافظة الإسكندرية

وأضاف قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة dmc، أن التقرير الخاص بحالة الطقس يشير إلى تعرض محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية، إلى أمطار غزيرة ومتوسطة إضافة إلى سحب رعدية، وهناك توقف للدراسة فى عدد من المدارس مثل القاهرة والجيزة وغيرها، وسيتم رفع تراكمات المياه على الطرق.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه فيما يتعلق بمحافظة البحيرة فتوقف سقوط الأمطار وتم تعليق الدراسة غدا فى المحافظة، أما محافظة مطروح جارى سحب المياه من الشوارع وتعليق الدراسة أيضا غدا، وليس هناك أى خسائر بشرية على الطرق جراء سقوط الأمطار.


الدكتور خالد قاسم

وزير التنمية المحلية

الامطار

امطار الاسكندرية

تصريف الامطار

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