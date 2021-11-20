احذر من الاقتراب من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.. اعرف التفاصيل

الكهرباء والمياه لا يتفقان أبدا ويشكلون خطر كبير على سلامة المواطنين، لذلك يجب التعرف على كيفية التعامل مع مهمات الكهرباء فى فى هذه الظروف المناخية السيئة بسبب سقوط الأمطار الغزيرة بمختلف المحافظات حتى لا نتعرض لكوارث قد تودى بحياة الشخص، وفيما يلى بعض العادات الخاطئة التى يجب التوقف عنها تماما أثناء سقوط الأمطار والسيول:

1- عدم الاقتراب من مهمات الكهرباء بالشوارع سواء اكشاك أو أعمدة إنارة فى حالة سقوط امطار غزيرة.

2- عدم لمس مهمات الكهرباء فى حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الارض.

3- عدم المبادرة بحل المشكلة عند ملاحظة وجود اسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة مكشوفة.

4- وزارة الكهرباء تتلقى شكاوى الانقطاعات ومشاكل المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121.