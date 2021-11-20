التموين: توفير مخزون استراتيجى من الدقيق بمخابز المحافظات المعرضة للأمطار

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، متابعته للمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التى تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، كما وجه مديرى المديريات بمحافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية – كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها.
وأكدت وزارة التموين في بيان اليوم، أن الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى حول وجود أى أزمات بسبب الأمطار فى المخابز أو منافذ صرف السلع التموينية بتلك المحافظات.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تحتفظ بمخزون استراتيجى من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة أشهر، مضيفا بوجود عمليات إمداد مستمرة للسلع بتلك المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم.
فيما أشار أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إلى انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم إضافة إلى وجود مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الوزارة يتعدى الثلاثة أشهر واستراتيجى دقيق مدعم بكل مخبز يصل الى 3 أيام، وأن مديريات التموين بتلك المحافظات تعمل على تذليل أى عقبات أمام عمل المخابز بالتنسيق الكامل مع المحافظين والادارات المحلية بالمحافظة.
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