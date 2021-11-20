التموين: توفير مخزون استراتيجى من الدقيق بمخابز المحافظات المعرضة للأمطار

أكد الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، متابعته للمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التى ‏تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، كما وجه ‏مديرى المديريات بمحافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها.

وأكدت وزارة التموين في بيان اليوم، أن الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى حول وجود أى ‏أزمات بسبب الأمطار فى المخابز أو منافذ صرف السلع ‏التموينية بتلك المحافظات.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد الله ‏رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة العامة لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏تحتفظ بمخزون استراتيجى من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة ‏أشهر، مضيفا بوجود عمليات إمداد مستمرة للسلع بتلك ‏المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التى ‏تصرف على بطاقة الدعم.‏

فيما أشار أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إلى انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم ‏إضافة إلى وجود مخزون استراتيجى من السلع بمخازن ‏الوزارة يتعدى الثلاثة أشهر واستراتيجى دقيق مدعم بكل ‏مخبز يصل الى 3 أيام، وأن مديريات التموين بتلك ‏المحافظات تعمل على تذليل أى عقبات أمام عمل المخابز ‏بالتنسيق الكامل مع المحافظين والادارات المحلية ‏بالمحافظة.