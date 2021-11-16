التموين تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

كتب ـ مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء ، عروض الشركات التي تقدمت للمناقصة رقم 7 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 الى 20 يناير 2022 لطرحه على بطاقات التموين وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ونجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 إلى 25 % فى منافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وكافة فروع الشركات التابعة للوزارة، كما نجحت الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الاساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات الغذائية طوال الوقت .