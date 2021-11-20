التحالف العربي: مقتل 70 عنصرا وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية في مأرب والبيضاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ 15 استهدافا ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال التحالف - في بيان أوردته قناة الاخبارية السعودية- ، إن عمليات الاستهداف اسفرت عن تدمير منظومة دفاع جوي و 11 آلية عسكرية للميليشيا في مأرب، ومقتل ما يزيد على 70 عنصرا من الميلشيا في مأرب والبيضاء.



وأضاف البيان، أنه تم أيضا تنفيذ 19 استهدافا للميليشيا بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مشيراً إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة، كما استهدفت موقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة، مؤكدا دعم قوات التحالف عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.