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الأرصاد: غدا تنكسر موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية أمر طبيعى

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:54 م
الأرصاد: غدا تنكسر موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية أمر طبيعى محمود شاهين
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة موجة الطقس السيئ التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد اليوم السبت، بينما ستنكسر وتقل حدتها غداً الأحد، وتابع:"غرفة عمليات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظات الجمهورية تعمل على مدار الساعة لمواجهة حال عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".
 
وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن حجم الأمطار التي تتساقط على محافظات البلاد كبير جداً، وهو ما يعد تحديا كبيرا جداً للجهات المعنية، مشدداً على أنه لا يمكن حصرها الآن كون حالة الطقس السيئ مازالت مستمرة، وفور انحصار الموجة سيتم تحديد كمية الأمطار التي سقطت على البلاد.
 
ولفت "شاهين"، إلى أن العاصفة الترابية التي عمت أجزاء من البلاد يعد أمر طبيعى  وهى ناتجة عن السحب الرعدية، وتابع:"هذه العواصف التراتبية تصل لـ10 كيلومترات في الهواء وهى لم تستمر إلا ساعات "، لافتاً إلى تقلب الأحوال الجوية أمر طبيعى في مثل هذا الوقت من كل عام، ناصحاً الجميع بإرتداء الملابس الشتوية.
 
 

الارصاد

اخبار مصر

طقس اليوم

السحب الرعدية

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