اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 08:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ الجيزة يعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الاحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:15 م
محافظ الجيزة يعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الاحوال الجوية الطقس - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا، الأحد لسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الطلاب وتحسبا لزيادة سقوط الأمطار.
 
وشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
 

تعطيل الدراسة

الطقس

حالة الطقس

طقس اليوم

اخبار الطقس

الطقس الان

الطقس القاهرة

الطقس في مصر

احوال الطقس

الطقس في القاهرة

حالة الطقس اليوم

اخبار الطقس اليوم

الطقس يوم الاثنين

أخبار الطقس حالا

الطقس غدا

امطار القاهرة

امطار غزيرة

امطار اليوم

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يعلن تعطيل الدراسة غدًا الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:07 م

بسبب الطقس السيئ.. 7 محافظات حتى الآن تعطل الدراسة غدًا الأحد (إنفو)

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:25 م

الحكومة تنفى تعطيل الدراسة غدا فى مدارس وجامعات القاهرة الكبرى لسوء الطقس

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:57 م

أمطار ورياح سريعة تضرب القاهرة والجيزة.. المحافظتان تنشران معدات شفط المياه وتحذران المواطنين.. والتعليم: عدم تعطيل الدراسة بالعاصمة غدا.. والصحة ترفع درجة استعداد المستشفيات لمواجهة تقلبات الطقس

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:39 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة