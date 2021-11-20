إطلاق نار بالخطأ فى مطار أتلانتا بأمريكا يثير حالة من الذعر بين الركاب.. فيديو

كتب محمد جمال

أثار إطلاق للنار بالخطأ فى مطار أتلانتا الأمريكية يوم السبت حالة من الذعر بين المسافرين والعاملين في الخدمات الجوية بالمطار، ووقع إطلاق النار في منطقة الفحص الأمنى، وقالت إدارة المطار: "وقع حادث عرضي في المطار.. لا يوجد خطر على الركاب أو الموظفين.. التحقيق جار وسيتم نشر المزيد من المعلومات".

An “unintentional gun discharge” in the #Atlanta airport, #US causes panic among passengers who thought there was an active shooter.



▪️“At approximately 1:30 pm today a weapon accidently discharged at ATL’s security screening area” airport said on social media. pic.twitter.com/uslZbyunEX — EHA News (@eha_news) November 20, 2021

ونشرت وسائل إعلام أمريكية ودولية مقطع فيديو يظهر محاولات الركاب في صالة المطار الهرب من إطلاق النار، وعلى صعيد المطارات، كشفت إدارة أمن النقل الأمريكية عن سفر 2.24 مليون راكب جوا الجمعة، فى أكبر عدد للركاب منذ اندلاع جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت ليزا فاربستاين المتحدثة باسم إدارة أمن النقل الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ذلك يمثل "أعلى معدل للسفر" منذ مارس عام 2020 عندما تسببت الجائحة فى توقف السفر والعمل في البلاد.