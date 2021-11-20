أوباما مهنئا بايدن بعيد ميلاده: ممتن لكل ما تفعله لإعادة بناء بلدنا بشكل أفضل

كتب محمد تهامى زكى

هنأ الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، نظيره جو بايدن، الرئيس الحالى للولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة عيد ميلاده التاسع والسبعين، الذى يوافق اليوم السبت، حيث إنه من مواليد 20 نوفمبر عام 1942، معربا عن شكره لبايدن بإعادة بناء البلد بشكل أفضل.

ونشر أوباما، صورة له مع بايدن، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لصديقى وأخى الرئيس جو بايدن، شكرًا لمنحنا جميعًا هدية بنية تحتية أفضل، ممتن لكل ما تفعله لإعادة بناء هذا البلد بشكل أفضل".

من ناحية أخرى، احتفى الرئيس الأمريكى جو بايدن، بقيام إدارة الدواء الأمريكية، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بإقرار الجرعة الثالثة والمعززة من لقاح كورونا إلى جميع البالغين فى أمريكا، قائلا: "خطوة كبيرة إلى الأمام لتسريع طريقنا للخروج من الوباء".

وقال بايدن، فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "اليوم، أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن جميع البالغين فى أمريكا مؤهلون الآن للحصول على جرعة معززة من لقاحات COVID-19، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لتسريع طريقنا للخروج من الوباء، يمكنك الحصول على جرعة معززة والاستمتاع بموسم الأعياد مع العلم أن لديك أعلى مستوى من الحماية".



أوباما وجو بايدن