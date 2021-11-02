بدء الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر

كتب أحمد حسن

بدأت منذ قليل، فعاليات الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر، والتى بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهورى، وبحضور ومشترك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين.

من جانبه، قال جورج ميتي، رئيس شركة كاونستر ماسترز، المسئولة عن إدارة مشروع أهل مصر، أن مشروع أهل مصر يمثل متنزه سياحي يضاهي المتنزهات العالمية، لافتا الي ان المشروع بداية حقيقية للجمهورية الجديدة .

والمشروع عبارة عن ممشى عام يطل على نهر النيل، ومفتوح لجميع أفراد الشعب ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة، وخلق مساحات عامة واسعة للترفيه والسياحة والتسوق، يحتوي على ممشى علوي بعرض 4.5 متر، وأخر سفلى بعرض 6.5 متر، ومساحة اجمالية 7,066 متر مربع، تحتوى على 90 محل ومطعم وكافتيريا، مسرح مفتوح بمساحة 434 متر مربع، به 3 مدرجات بأجمالي طول 315 متر مربع ويتسع لـ 1,240 زائرا، كما يضم 300 كشك لأنشطة خدمية وتجارية أجنبية وعربية، و3 دورات مياه.

كان أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقارى، "قد أكد أن ممشى أهل مصر يحقق بعدا اجتماعيا مهما وفقا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، بما في ذلك تطورات هذه الرؤية والتي ترتبط حاليا باسم الجمهورية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتحقيق الهدف القومي من المشروع كممشى سياحي يطل على نهر النيل، وبما يهدف اليه من خلق وجهة سياحية وترفيهية واستثمارية كبرى للمصريين."

وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري " يمثل التعاقد مع كونسل ماسترز جزء من خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مدينة القاهرة. لقد كان لدينا توجه عام بإسناد إدارة المشروع وتشغيله الى شركة كبرى مثل كونسل ماسترز التي ستقوم بتطبيق أحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق الاستعانة بالعلامات التجارية المحلية والعالمية الكبرى وإقامة الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية والموسمية."