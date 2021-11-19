نقيب الزراعيين: النقابة ساهمت فى استصلاح 420 ألف فدان على ترعة السلام

كتبت ــ آية دعبس

التقى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وذلك بحضور المهندس عاطف سلامة مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء والمهندس عبدالحليم شاهين نقيب الزراعيين فى المحافظة، وذلك لبحث التعاون المشترك فى مجالات التشجير وتحسين الأوضاع البيئية بالمحافظة وخدمة مزارعى شمال سيناء.

وقال «خليفة» في تصريحات صحفية الجمعة، إن اللقاء تناول التعاون بين النقابة والجامعة في خدمة المجتمع في محافظة شمال سيناء وخصوصا في عمليات التدريب لصغار المزارعين علي التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والمشاركة في القوافل الزراعية لخدمة أهالي العريش من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة والاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية الشهيرة في سيناء ومنها زراعة الزيتون والنخيل المثمر.

وأضاف نقيب الزراعيين، أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك علي تنفيذ عمليات التشجير داخل حرم الجامعة بالتعاون مع النقابة الفرعية بالعريش من خلال الاستخدام الأمثل للنباتات مع مراعاة البعد البيئي لعملية التشجير، مشيرا إلي أن نقابة المهن الزراعية هي بيت خبرة للزراعة المصرية بما تضمه من مهندسين زراعيين وعلماء وباحثين في مختلف التخصصات الزراعية، مشيرا إلى أن هذه الخبرات لعبت دورا كبيرا في المشروعات القومية الزراعية فى سيناء منها زراعة 420 ألف فدان على ترعة السلام في شمال سيناء فضلا عن مشروعات تنمية الثروة السمكية في بحيرة البردويل وإستغلال شواطئ المحافظة المطلة علي البحر المتوسط.

وأوضح «خليفة»، أن النقابة تدعم كل جهود الدولة المصرية في تعمير سيناء، وتنمية القطاع الزراعي، وخاصة في مجال التعليم الجامعي الزراعي، مشيرا إلي أن هذه الجهود وراء تحقيق الاستقرار في المنطقة.