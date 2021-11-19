مكتبة الإسكندرية تستقبل الأمير تشارلز ودوقة كورنوول.. صور

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم صاحب السمو الملكى الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوول، فى إطار زيارتهما لجمهورية مصر العربية يومى 18 و19 نوفمبر 2021.
وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبه تعتز بهذه الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكى "الأمير تشارلز" والسيدة "كاميلا" لزيارتهما للمكتبة، وتفقد المتاحف والمراكز الثقافية والفنية المتنوعة، بإعتبارها أقدم مكتبة فى العالم رغم إنقطاعها لمدة 2000 عام ثم عودتها منذ 20 عاما فقط ولكن على النسق الذى بدأت به من البداية.
وأضاف "الفقي" أن "الأمير تشارلز" له مكانة خاصة فى قلوب المصريين والمسلمين بسبب إنصافه الواضح للدين الإسلامي، وذلك فى محاضرته المعروفة سواءً فى جامعة أكسفورد أو فى الأزهر الشريف منذ سنوات.
وأكد "الفقي": كان لى شرف استقباله عندما كنت مديراً للجامعة البريطانية يوم افتتاحها.
وأضاف "الفقي": إننى سعيد بأن أشاركه يوم المولد رغم اختلاف السنين فعيد ميلادنا واحد، وأن هذه الزيارة تأتى فى عيد ميلاد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" فكل هذه الأمور تؤكد أن هذه زيارة مباركة.
وتفقد الأمير تشارلز ودوقة كورنوال بمصاحبة الدكتور مصطفى الفقى قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، ومتحف الآثار. كما قام الأمير تشارلز بجولة داخل متحف المخطوطات، حيث تعرفا على المخطوطات والكتب النادرة التى يحويها المتحف.
وزارت دوقة كورنوول مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت بمقابلة مجموعة من الأطفال وشاركتهم قراءة القصص. كما قابلت عددًا من الكتاب وعقدوا نقاشًا حول التراث الأدبى لمدينة الإسكندرية، وثقافة القراءة.
وقام الأمير تشارلز ودوقة كورنوول بتوقيع سجل كبار الزوار الخاص بمكتبة الإسكندرية، وأهدى الفقى للأمير مجموعة كتب من إصدارات المكتبة.
وفى ختام الزيارة قابل صاحب السمو الملكى الجمهور بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم.
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الأمير تشارلز ومصطفى الفقى
الأمير تشارلز
تتحدث لطفلة
تتحدث مع طفل
تكتب تذكاء
داخل المكتبة
كاميلا باركر
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