اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل الأمير تشارلز ودوقة كورنوول.. صور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:06 م
مكتبة الإسكندرية تستقبل الأمير تشارلز ودوقة كورنوول.. صور الأمير تشارلز ودوقة كورنوول فى مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم صاحب السمو الملكى الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوول، فى إطار زيارتهما لجمهورية مصر العربية يومى 18 و19 نوفمبر 2021.

وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبه تعتز بهذه الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكى "الأمير تشارلز" والسيدة "كاميلا" لزيارتهما للمكتبة، وتفقد المتاحف والمراكز الثقافية والفنية المتنوعة، بإعتبارها أقدم مكتبة فى العالم رغم إنقطاعها لمدة 2000 عام ثم عودتها منذ 20 عاما فقط ولكن على النسق الذى بدأت به من البداية.

وأضاف "الفقي" أن "الأمير تشارلز" له مكانة خاصة فى قلوب المصريين والمسلمين بسبب إنصافه الواضح للدين الإسلامي، وذلك فى محاضرته المعروفة سواءً فى جامعة أكسفورد أو فى الأزهر الشريف منذ سنوات.

وأكد "الفقي": كان لى شرف استقباله عندما كنت مديراً للجامعة البريطانية يوم افتتاحها.

وأضاف "الفقي": إننى سعيد بأن أشاركه يوم المولد رغم اختلاف السنين فعيد ميلادنا واحد، وأن هذه الزيارة تأتى فى عيد ميلاد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" فكل هذه الأمور تؤكد أن هذه زيارة مباركة.

وتفقد الأمير تشارلز ودوقة كورنوال بمصاحبة الدكتور مصطفى الفقى قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، ومتحف الآثار. كما قام الأمير تشارلز بجولة داخل متحف المخطوطات، حيث تعرفا على المخطوطات والكتب النادرة التى يحويها المتحف.

وزارت دوقة كورنوول مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت بمقابلة مجموعة من الأطفال وشاركتهم قراءة القصص. كما قابلت عددًا من الكتاب وعقدوا نقاشًا حول التراث الأدبى لمدينة الإسكندرية، وثقافة القراءة.

وقام الأمير تشارلز ودوقة كورنوول بتوقيع سجل كبار الزوار الخاص بمكتبة الإسكندرية، وأهدى الفقى للأمير مجموعة كتب من إصدارات المكتبة.

وفى ختام الزيارة قابل صاحب السمو الملكى الجمهور بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم.

IMG-20211119-WA0046
IMG-20211119-WA0046

 

IMG-20211119-WA0047
IMG-20211119-WA0047

 

IMG-20211119-WA0048
IMG-20211119-WA0048

 

IMG-20211119-WA0049
IMG-20211119-WA0049

 

IMG-20211119-WA0050
IMG-20211119-WA0050

 

IMG-20211119-WA0051
IMG-20211119-WA0051

 

IMG-20211119-WA0053
IMG-20211119-WA0053

 

IMG-20211119-WA0054
IMG-20211119-WA0054

 

IMG-20211119-WA0055
IMG-20211119-WA0055

 

الأمير تشارلز ومصطفى الفقى
الأمير تشارلز ومصطفى الفقى

 

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

 

تتحدث لطفلة
تتحدث لطفلة

 

تتحدث مع طفل
تتحدث مع طفل

 

تكتب تذكاء
تكتب تذكاء

 

داخل المكتبة
داخل المكتبة

 

كاميلا باركر
كاميلا باركر

 

 


الاسكندرية

الامير تشارلز

مكتبة الاسكندرية

مصطفى الفقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران مكتبة الإسكندرية ويوقعان فى سجل الزوار

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:24 م

صور.. تاريخ "بيت السنارى".. لماذا اتخذته مكتبة الإسكندرية مقرا لها بالقاهرة؟

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:00 ص

الأحد.. ورشة عمل مجانية "الدفاع عن النفس" للمرأة بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:52 م

السفير البريطانى فى القاهرة لـ"من مصر": الأمير تشارلز سيزور الأهرامات ومكتبة الإسكندرية.. جاريث بايلى: أمير ويلز سيلتقى الرئيس السيسى خلال زيارته.. وأشكر محمد صلاح لأنه يخدم العلاقات المصرية البريطانية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة