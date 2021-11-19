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الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران مكتبة الإسكندرية ويوقعان فى سجل الزوار

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:24 م
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران مكتبة الإسكندرية ويوقعان فى سجل الزوار
كتبت رباب فتحى

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زار منذ قليل، ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال مكتبة الإسكندرية فى ثانى أيام زيارتهما لمصر.

الامير تشارلز وزوجته فى المكتبة
الامير تشارلز وزوجته فى المكتبة

 

وكان فى استقبالهما، مدير مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقى، حيث أهدى أصحاب السمو الملكى كتابا عن مصر وحضارتها.

مصطفى الفقى مع صاحبى السمو الملكى
مصطفى الفقى مع صاحبى السمو الملكى

 

وقام كلا من الأمير تشارلز ودوقة كورنوال بجولة منفصلة بالمكتبة، واستغرقت الزيارة حوالى نصف ساعة، وقبل انتهائها وقع الأمير تشارلز والدوقة في سجل الزوار، وفى الطريق إلى الخروج من المكتبة التقى الأمير وزوجته بعض الحضور والزوار والأطفال فى فناء المكتبة.

 

التوقيع فى سجل الزوار

التوقيع فى سجل الزوار

 

وزار صاحبا السمو الملكى المركز اليسوعى الثقافى -الجزويت- قبل زيارتهما للمكتبة، حيث استمعا إلى عدة مناقشات مع مجموعة من الأطفال الموهوبين الذين تم تدريبهم على ورش كتابة السيناريو، وقاما بجولة داخل معرض "بورتوريه" .

 

جانب من الزيارة إلى مكتبة الاسكندرية
جانب من الزيارة إلى مكتبة الاسكندرية

 

ويسلط المعرض الضوء على عدد من الشخصيات المصرية من الإسكندرية وكان لها تأثيرا في المجتمع والعالم منهم هند رستم، توفيق الحكيم الفنانة نيللي راقصة الباليه، وذلك لتأكيد دور الفن في تعزيز الثقافة المصرية.

 

 

 


زيارة الأمير تشارلز

الدوقة كاميلا

زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا لمصر

موعد زيارة الأمير تشارلز

الأمير شارلز

لقاء السيسي والأمير تشارلز

مباحثات السيسي والأمير تشارلز

قمة المناخ

كوب 27

استضافة مصر لقمة المناخ

cop 27

اخبار بريطانيا

اخبار المملكة المتحدة

اخبار مصر

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