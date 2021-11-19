مصرع مُسنة بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقيت مُسنه في العقد الثامن من عمرها، مساء اليوم الجمعة، مصرعها، وذلك بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة بورفؤاد، تفيد بوصول "هانم. أ. م" - 75 سنه، إلى مستشفى بورفؤاد، جثة هامدة، تم وضع الجثة في المشرحه تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى وقت سابق، لقي مُسن بمحافظة بورسعيد، مصرعه، نتيجة حريق داخل وحدة سكنية بمساكن الزلط.

استقبل مستشفى الزهور إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، "محمود.م.س" 76 عامًا، جثة متفحمة، بادعاء مصرعه نتيجة حريق داخل وحدة سكنية بمساكن الزلط.

وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتصريح بالدفن.