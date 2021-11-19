وقال أبو يوسف ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية لابد أن يرتقي إلى مستوى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف موضوع الاستيطان الاستعماري في أراضي البلاد".



وحول اللقاء الذي جمع المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أوضح أبو يوسف، أن هذا اللقاء جاء في إطار اللقاءات الأمريكية التي تجرى حاليا في المنطقة".



ويأتي هذا التصريح عقب يوم واحد من تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على التزامها بحل الدولتين والدفع بإجراءات متساوية للإزدهار والأمن والحرية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.



كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أول أمس (الأربعاء)، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، أن استمرار الممارسات الإسرائيلية من استيطان وقتل ومصادرة للأراضي، وهدم للمنازل، ومحاولات طرد الفلسطينيين من بيوتهم في أحياء القدس، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، كلها تؤدي إلى تقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الكامل له.