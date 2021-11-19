ضبط 66 طن أدوية بيطرية مجهولة المصدر في حملات أمنية بالقاهرة والإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي _ عبد الله محمود

وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت رصد وضبط المصانع غير المرخصة بنطاق مديريتى أمن (القاهرة - الإسماعيلية).

وأسفرت جهودها عن ضبط ( 5 مصانع، 5 مخازن ، متجر) عشوائية بدون ترخيص، يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأدوية والعقاقير البيطرية وتداول الأعلاف الحيوانية والداجنة والمخصبات والمبيدات الزراعية واللحوم المصنعة والمواد الغذائية والمشروبات. بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (66,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لأدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون ترخيص ، 263 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص معدة للتداول، 84 طن منتج نهائى لأسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص ومدعمة ومحظور تداولها، 10,55طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية وحلوى أطفال مُصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول).