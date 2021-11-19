اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 66 طن أدوية بيطرية مجهولة المصدر في حملات أمنية بالقاهرة والإسماعيلية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:12 م
ضبط 66 طن أدوية بيطرية مجهولة المصدر في حملات أمنية بالقاهرة والإسماعيلية حملات امنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت رصد وضبط المصانع غير المرخصة بنطاق مديريتى أمن (القاهرة - الإسماعيلية).

وأسفرت جهودها عن ضبط ( 5 مصانع، 5 مخازن ، متجر) عشوائية بدون ترخيص، يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأدوية والعقاقير البيطرية وتداول الأعلاف الحيوانية والداجنة والمخصبات والمبيدات الزراعية واللحوم المصنعة والمواد الغذائية والمشروبات. بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (66,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لأدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون ترخيص ، 263 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص معدة للتداول، 84 طن منتج نهائى لأسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص ومدعمة ومحظور تداولها، 10,55طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية وحلوى أطفال مُصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول).


حملات امنيه

أدوية بيطرية

أجهزة الأمن

القاهرة

الإسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة