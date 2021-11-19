ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية مع راكبة أوكرانية بمطار الغردقة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية مع راكبة أوكرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الأوكرانية القادمة من مطار كييف الدولي بأوكرانيا، اشتبه محمد علي فى راكبة أوكرانية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أحمد جمال تحت اشراف خالد يحيي رئيس قسم الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود اشياء متماثلة بحقائب الراكبة.

وتم تكليف مصطفي حسن تحت إشراف عاصم عبد العليم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 6220 شريط دواء وأمبول مخبأة بقاع سحرى أسفل الحقائب.

تم التحريز بلجنة مكونة من حفني محمد بحضور عبد المحسن الشعيني رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد عسكر بمكافحه التهرب الجمركي.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2021.