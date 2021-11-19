شاهد.. أحدث صور لتطوير مكتب بريد تراثى فى أسوان

كتبت هبة السيد

نشر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى، صور لتطوير مكتب بريد فى محافظة أسوان، وأظهرت الصور نجاح خطة التطوير فى الحفاظ على الطراز المعمارى الفريد للمكتب وفى الوقت نفسه إدخال أحدث تكنولوجيا لإرضاء العملاء.

وعلق الوزير على حسابه: "تذخر مصر بموروثات حضارية من الفنون والعمارة المتميزة فى كافة أركانها تحكى جزءًا من تاريخها، وتؤكد عراقة حضارتها، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس ببعيد عن هذا المشهد، حيث يمتلك البريد المصرى عددًا من المكاتب المنشأة منذ أكثر من 100 عام والتى تتميز بطرز معمارية رائعة تنتمى للحقب التاريخية التى تنتمى إليها تلك المكاتب".

أضاف: "بدأنا خطة لتطوير المكاتب التاريخية ورفع كفاءة الخدمة بها، وكانت نقطة البداية من محافظة أسوان التى تفيض بمعالمها العريقة، انتهت أعمال التطوير بالفعل بأحد المكاتب واسعدنى جدًا ما طالعت على وسائل التواصل من رضاء المواطنين عن الترميم وسعادتهم به حيث سيتم افتتاحه قريبًٍا".

أشار الوزير، إلى خطة تطوير متحف البريد فى العتبة، قائلًا: "أوشكنا أيضًا على الانتهاء من تطوير مقر متحف البريد المصرى التاريخى بميدان العتبة، وقمنا بمضاعفة عدد قاعات العرض به، فزادت من قاعتين إلى 13 قاعة واستخرجنا حوالى 2000 قطعة من المخازن، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.. سنستكمل جهود التطوير والحفاظ على كل ما يمثل إرثًا حضاريًا تليدًا لمصر أثناء عملنا نحو بناء مصر الرقمية، تلعب فيه التكنولوجيا دورًا رئيسيًا فى التقدم والتنمية".

وكان الدكتور عمرو طلعت، قد كشف عن تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى بتكلفة إجمالية خلال العام الحالى بنحو 4 مليارات جنيه؛ حيث بلغ اجمالى عدد مكاتب البريد 4133 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد الى 4200 بنهاية العام الحالي؛ مشيرا إلى أنه بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2705 مكتب بريد، فيما يستهدف أن يصل إجمالى المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد مقارنة بعدد 107 مكتب بريد مطور فى عام 2017؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال إنشاء 133 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل إجمالى عدد الاكشاك البريدية إلى نحو35 كشك بريدى من مستهدف 50 كشك بريدى بنهاية 2021

كما وصلت عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى من مستهدف 90 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ اجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.