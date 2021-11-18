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وزير الاتصالات يكشف أهم الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية"

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:00 م
وزير الاتصالات يكشف أهم الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية" الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة مصر الرقمية تعمل على تقديم أكبر عدد من الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل رقمي، حيث تقدم حاليًا أكثر من 90 خدمة بالتعاون مع الوزارات والهيئات التى تقدم هذه الخدمات، مثل تجديد بطاقات التموين وإضافة عضو فى الأسرة وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى تجديد رخص المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، حيث سيقوم البريد المصرى بتوصيلها لصاحبها فى العنوان الذى حدده، والاطلاع على مخالفات المركبات والتظلم على بعضها.
 
وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى، أن المنصة أتاحت خدمات التوثيق بعد اختيار نوع ونص التوكيل، ثم اختيار المكتب المطلوب التوجه إليه من أجل تسلم التوكيل فى الموعد المناسب للمواطن، حيث سيحصل على التوكيل فى مدة لا تزيد عن ربع ساعة. 
 
وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى طريقة الحصول على الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، موضحًا أن مكاتب البريد تقدم خدماتها لمن لا يستطيع التعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا، إذ يقدم أكثر من 500 مكتب خدمات مصر الرقمية عبر إتمام خطوات الحصول على الخدمة، ومن لا يرغب فى الذهاب إلى مكتب البريد يمكنه الاتصال بالخط الساخن 15999 لإتمام كل الخطوات والإجراءات اللازمة حتى يحصل المواطن على الخدمة فى منزله أو مكتبه أو المكان الذى يرغب فيه. 
 
وأشار إلى أن كل وسائل الدفع موجودة على المنصة، حيث يمكن الدفع من خلال بطاقات الخصم والائتمان وشركات التحصيل المختلفة والمحافظ الإلكترونية الموجودة على المحمول، حتى تكون موجهة لكل أطياف وقطاعات الشعب المصرى.

بوبابة مصر الرقمية

مصر الرقمية

وزارة الاتصالات

البريد المصري

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