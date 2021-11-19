سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء

شمال سيناء- محمد حسين

تجدد صباح اليوم سقوط أمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء بمناطق العريش .

وتجمعت مياه الأمطار فى برك واغلقت شوارع فرعية فى داخل المدينة واعاقت السير بشوارعها الفرعية .

وكان حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أعلن فى بيان صحفى: بناءً علي قرارات رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ونظرا للظروف المناخيه التي تمر بها البلاد، تقرر غلق المدارس يوم السبت القادم بصفة مبدئية نظرًا للظروف الجوية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.

وسبق وشهدت مدينة العريش صباح امس موجة أمطار هطلت على المدينة

ولا تزال معدات شركة المياه تواصل التخلص من اثار امطار الصباح وسحب المياه المتجمعة فى الشوارع والتى تسببت فى إعاقة جزئية لحركة المرور فى الشوارع الخلفية .

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، قرر رفع درجة الاستعداد علي مستوي مديريات المحافظة، لمواجهة الإمطار والسيول المحتملة، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية، لمتابعة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ علي جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجه موجه الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وجه المحافظ مجالس المدن بتطهير غرف تصريف الأمطار على مستوى المحافظة والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف،بجانب توزيع طلمبات شفط المياه فى أماكن تجمعات المياه الغير موجود بها غرف تصريف أمطار، مع التاكد من جاهزية هذه الطلمبات.

شدد المحافظ على أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وجه المحافظ إدارة مرور شمال سيناء بتوفير طرق بديلة لمرور السيارات والالتفاف عن الطرق الموجود بها تجمعات مياه كبيرة، والطرق التى يتم قطعها اثناء السيول فى منطقة وسط سيناء.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، علي جاهزية سيارات كسح المياه ومعدات الازمات بشركة المياه لمواجهة موجة الامطار والسيول المتوقعة، وتوزيع تلك السيارات والمعدات في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع مجالس المدن.

وجه سكرتير عام المحافظة شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن بقطع الكهرباء عن اعمدة الانارة والمحولات الموجودة بأماكن تجمعات المياه، حتى لا يحدث ماس كهربائي حفاظا على أرواح المواطنين.