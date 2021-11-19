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الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:00 ص
الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 24 درجة الطقس السيئ - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

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