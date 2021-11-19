سقوط أمطار على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. فيديو وصور

بورسعيد: محمد فرج

شهدتا، مدينتا بورسعيد بورفؤاد،منذ قليل، سقوط أمطار معتدلة على فترات متقطعة، تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التي تعترض لها بعض محافظات مصر وسط جو مائل للدفء، ومن المحتمل انخفاض دراجات الحرارة.

كما سجلت عدسة اليوم السابع، تأثر بعض الشوارع بتجمع مياه الأمطار أمام الوحدات السكنية بحيى المناخ ،وأمام أحد المساجد، والميدان بحي الزهور، ومن جانبها أعلن رؤساء وإدارات الأحياء، حالة الطوارئ تحسباً لسقوط أمطار غزيرة على محافظة بورسعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومي السبت والأحد، حيث يؤثر منخفض سطحي يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا يؤدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري، تصل خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الأحد.



أمطار في بورسعيد (1)



أمطار في بورسعيد (2)



أمطار في بورسعيد (3)