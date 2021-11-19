زوج فى دعوى نشوز: "زوجتى حرضتنى لسرقة ميراث شقيقاتى ثم استولت على الأموال"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهم فيها زوجته بالخروج عن طاعته، وتركها لمنزل الزوجية منذ 7 أشهر وملاحقتها له بدعوى طلاق للضرر، وذلك بعد أن وضعت يديها على مبلغ مليون و100 ألف جنيه نصيب شقيقته من الميراث - وفقا لوصف الزوج.

وأكد الزوج فى دعواها: "زوجتي تسببت بقطع علاقتي مع شقيقاتي، بعد تحريضها لى على رفض تسليمهم نصيبهم الشرعي من الميراث، ثم قيامها بالاستيلاء على أموال الميراث وهروبها من منزل الزوجية وبرفقتها ابنتي البالغة عامين".

وأشار الزوج: "تزوجت من ابنة عمي بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، لأعيش برفقتها بعد الزواج 9 سنوات، تسببت خلالهم بقطع علاقتي مع أسرتي بسبب افتعالها العديد من المشاكل، بعد أن أقنعتني بدفع شقيقاتي لعمل توكيل عام لي واستيلائي على ميراثهم بحجة إدارة للعمل بمفردي، وبعدها بدأت فى العمل معي ووضعت يديها على معظم أموالي واستولت عليها وهربت، فوجئت بطلبها الطلاق".