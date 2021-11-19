حاجات لازم تعمليها بعد انقطاع الدورة الشهرية أبرزها ممارسة الرياضة

نهير عبد النبى

فترة انقطاع الطمث من أهم الفترات التى تمر بها المرأة وتؤثر بشكل كبير على صحتها وحالتها النفسية، ويمكن للأعراض الجسدية والعاطفية لانقطاع الطمث أن تؤثر على النوم وتسبب انخفاض الطاقة وبشكل غير مباشر على الأقل، تؤدي إلى تقلبات مزاجية ومشاعر الحزن والفقدان.

وحسب ما ذكره موقع healthlinkbc فبسبب هذه الأعراض تسعى العديد من النساء إلى العلاج في شكل أدوية ومكملات وتغييرات في النظام الغذائي، وستساعدك الاقتراحات التالية على الشعور بأفضل حالاتك والحفاظ على الصحة المثلى مع تغير جسمك ومنها:

- الحفاظ على وزن صحي، حيث تم اكتشاف أن زيادة الوزن تزداد مع تقدم العمر، ولكن لا يبدو أن سببها انقطاع الطمث، ويقلل الحفاظ على وزن صحي من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل أخرى.

- تلبية احتياجاتك من الكالسيوم وفيتامين د، وهذا مهم للحفاظ على صحة العظام ومنع فقدان العظام الذي يمكن أن يحدث بعد انقطاع الطمث، وتشمل المصادر الغذائية الجيدة للكالسيوم منتجات الألبان، وفول الصويا ومشروبات الأرز والعصائر المدعمة والأسماك المعلبة بالعظام. تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين (د) الحليب وفول الصويا ومشروبات الأرز والعصائر المدعمة والأسماك الدهنية.

- الاهتمام بالرياضة، حيث يساعد النشاط البدني في الحفاظ على وزن صحي، والحفاظ على قوة العظام ورفع مستويات الطاقة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالعمر.