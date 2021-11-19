تداول 7058 طن بضائع و326 شاحنة و385 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانى البحر الاحمر تداول 7058 طن بضائع عامة ومتنوعة و326 شاحنة و385 سيارة، شملت حركة الصادرات 6757 طن بضائع عامة و202 شاحنة و14 سيارة.

وشملت حركة الواردات 328 طن بضائع عامة و 124 شاحنة و371 سيارة ويتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 80 شاحنة و 16 سيارة ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة و4 سيارات ملاكي، كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و 7 سيارات ملاكي، كما تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 328 طن وتصدير 26 شاحنة بحمولة 457 طنا.

كما استقبل ميناء السويس السفينة دودو قادمة من جدة بحمولة 355 سيارة ملاكى و13 معدة و12 تريلا، وتم مغادرة ميناء السويس السفينة اكرام بحمولة 6300 طن بضائع متنوعة متجهة الى اليمن.