تعطيل الدراسة فى مدارس دمياط تحسبا لسوء الأحوال الجوية السبت والأحد.. لايف

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان تعطيل الدراسة ، بدمياط ، تحسبا لسوء الأحوال الجوية يومى السبت والأحد المقبلين، حيث أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قرارا بتعطيل الدراسة بالمدارس فى نطاق محافظة دمياط خلال يومى السبت والأحد، تحسبا لسوء الأحوال الجوية وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية بتعرض البلاد حالة من الطقس السىء وسقوط امطار غزيرة على كافة المدن خلال الساعات القادمة

كما قررت محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب والرى وكذلك المديريات المختلفة استعدادا لهذه الموجة مع منع الإجازات بالوحدات المحلية.

تشهد أغلب مدن محافظة دمياط حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو مع انخفاض في درجات الحرارة فى الفترات المسائية حتى الساعات الأولى من الصباح.