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بلينكن: لا نعتقد أن أسلحة طالبان وقعت في أيدي جماعات مسلحة أخرى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:00 ص
بلينكن: لا نعتقد أن أسلحة طالبان وقعت في أيدي جماعات مسلحة أخرى عناصر من طالبان - صورة أرشيفية
Egypt Today Staff

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا تتوفر لدى بلاده أي أدلة، تثبت وقوع الأسلحة التي غنمتها طالبان عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أيدي جماعات مسلحة أخرى.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما فى أبوجا:

"لا يتوفر لدينا أي دليل على أن الأسلحة التي تم توفيرها في البداية لقوات الأمن الأفغانية على مدى 20 عاما ثم انتهى بها المطاف في أيدي طالبان، تم تسليمها لجماعات مسلحة أخرى".

وأضاف: "أكبر جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان، هي تنظيم "الدولة الإسلامية في خراسان" عدو طالبان اللدود".

 

 


طالبان

افغانستان

بلينكن

امريكا

داعش خراسان

داعش

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