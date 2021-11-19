انهيار منزل فى نهر بعد هطول أمطار غزيرة بالهند.. فيديو

كتب وكالات

انهار منزل يقع على ضفاف نهر بالار فى الهند وجرفته المياه فى وادى تاميل نادو حيث شهدت المنطقة هطول أمطار متواصلة خلال اليومين الماضيين، بحسب "روسيا اليوم" .

وأفاد موقع "إنديا توداى" الهندى إن المارة كان ينظرون إلى المنزل يتهاوى ثم تجرفه المياه، مؤكدا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتُظهر الصور المرئية المنزل المكون من طابقين على حافة النهر ويميل ببطء، قبل أن ينهار فى النهر بالكامل.

وأفادت الموقع الهندى بأنه "ولحسن الحظ، تم تجنب وقوع حادث كبير حيث قام المسؤولون بإجلاء سكان المنزل بعد ارتفاع منسوب المياه فى النهر".

وفى حادث منفصل، لقى تسعة أشخاص من بينهم أربعة أطفال، مصرعهم بعد انهيار جدار بسبب هطول الأمطار الغزيرة فى فيلور يوم الجمعة.

وتشهد الولاية هطول أمطار متواصلة منذ الأسبوع الماضي، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD) هطول أمطار غزيرة فى المناطق الشمالية من تاميل نادو يوم الجمعة أيضا.

وظلت المدارس مغلقة فى العديد من المناطق فى تاميل نادو، بما فى ذلك تشيناى والمناطق المجاورة لها، حيث ضربت الأمطار الغزيرة الولاية.