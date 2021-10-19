عروسان يستقلان إناء طهى عملاق للوصول إلى مقر زفافهما بسبب فيضانات الهند.. فيديو

كتب محمد شعلان

تتعرض ولاية كيرالا جنوب الهند الى فيضانات غزيرة، وتسببت الفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة فى حدوث انهيارات أرضية وعزلت الأمطار أجزاء من ولاية كيرالا، كما ارتفع منسوب المياه في أنهر الولاية، ورصدت الكاميرات مشهد طريف من تعايش السكان مع الفيضانات، حيث جاب عروسان شوارع غمرتها المياه ، داخل إناء طهي ضخم يوم الإثنين، للوصول إلى المكان حيث يعقد زفافهما.

ونشرت شبكة "يورو نيوز" لقطات للعروسين وهم يجلسان داخل الاناء الضخم ويسير بهم وسط الشوارع التي تغمرها المياه بينما يحرك الاناء في المياه أحد السكان للوصل الى مكان الزفاف، واستعار العروسان الاناء الكبير من أحد المعابد المحلية، واستعانا برجلين لدفع القارب الموقت، وقد حققت صورهما انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.



العروسان يجلسان فى الاناء



العروسان داخل الاناء

وقالت العروس لقناة "إيجانت" المحلية بعيد الزفاف "لم نكن لنتخيل بتاتاً ما حصل خلال الزفاف"، كما يمكن سماع رجل يقول في خلفية أحد مقاطع الفيديو "كان ينبغي علينا حجز قارب بدلاً من سيارة"،



العروسان بعد الوصول لمكان الزفاف

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العروسين يعملان في مجال الرعاية الصحية.

وأودت فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة، بحياة 25 شخصاً على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون أول أمس الأحد، فيما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، وعمل الجيش الهندي على نقل إمدادات الطوارئ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وعزلت الأمطار التى اشتدت فى وقت متأخر الجمعة، أجزاء من ولاية كيرالا الساحلية، كما ارتفع منسوب المياه في أنهر الولاية التي فاضت وغمرت الأراضى والطرق المحيطة بها، وعثر على نحو 11 جثة في منطقة إيدوكى، و14 أخرى في منطقة كوتايام، بعد الانزلاقات والسيول التى تعرضت لها هذه المناطق.

يذكر أن أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب غربي الهند.