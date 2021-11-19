وذكر بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة - عبر موقعها الرسمي - أن ذلك جاء خلال فعاليات الجولة الثالثة من الحوار بين الجانبين بشأن التنمية المستدامة؛ التي أقيمت أمس، حيث قالت أوربيلينن "باعتبارهما شريكين استراتيجيين، (الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) فإنهما يشتركان في مسئولية تعزيز مستقبل أكثر عدلا وخضرة واستدامة".

ولفت البيان إلى أن إعادة البناء بشكل أفضل في هذا الصدد يتعلق بدعم اقتصاداتنا وخلق فرص عمل لائقة مع معالجة تغير المناخ ومعالجة التلوث وحماية التنوع البيولوجي، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في نهجنا تجاه التنمية في سياق ارتفاع درجات الحرارة بسرعة وتزايد الترابط بين كوكبنا، وتعد مبادرة فريق أوروبا الخضراء الخاصة بنا خطوة رائدة في المضي قدما ويسعدني جدا أن أتخذ هذه الخطوة مع شركائنا في جنوب شرق آسيا".

وأشار إلى أنه كجزء من دبلوماسية الصفقة الخضراء الشاملة للاتحاد الأوروبي، توفر مبادرة فريق أوروبا إطار عمل للعمل الأخضر المنسق بين شركاء فريق أوروبا المشاركين (النمسا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، رومانيا، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي) ورابطة دول جنوب شرق آسيا والدول الأعضاء فيها، السعي لتحقيق التآزر بين الأطر السياسية لكل منهما: لا سيما الصفقة الأوروبية الخضراء ورؤية مجتمع الآسيان لعام 2025. وسيتم تنفيذ المبادرة على المستويين الوطني والإقليمي في منطقة الآسيان. فيما خصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 30 مليون يورو لتغطية البرامج والمشاريع لدعم تنفيذ المبادرة.