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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:20 م
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على طول السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- سيدى عبد الرحمن -الإسكندرية)، ومناطق من شمال الدلتا (البحيرة).
 
 
وأضافت الهيئة: يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا ونشاط للرياح المصاحب للسحب، وتتعرض البلاد غدا السبت لحالة من حالات عدم الاستقرار ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي الي ارتفاع الامواج. 
 
و يشهد اليوم الجمعة ، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء،  حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و جنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة:  القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.
 
 
 
 

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