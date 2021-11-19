اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بجرعات معززة من لقاحي فايزر وموديرنا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:35 م
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بجرعات معززة من لقاحي فايزر وموديرنا لقاح كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، بجرعات معززة من لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا، وذلك لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ممن يعتبرون بالفعل محصنين بشكل كامل.


وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه الخطوة سوف تُكسب العديد من الأمريكيين حماية إضافية قبل زيادة حالات الإصابة المحتملة في الشتاء.


وأضافت الشبكة أن الخطوة القادمة ستشمل انتقال الإجراءات إلى اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمراجعة البيانات ومناقشتها بعد ظهر اليوم الجمعة، ثم إعطاء الموافقة النهائية.


يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في أمريكا تخطى 47 مليون حالة.


لقاح فايزر

فايزر

جرعات معززة

لقاح موديرنا

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة