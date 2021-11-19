اليوم السابع
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أهالى أسيوط للرئيس السيسى: حبنا وتقديرنا لمن اهتم بالصعيد.. فيديو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:56 م
أهالى أسيوط للرئيس السيسى: حبنا وتقديرنا لمن اهتم بالصعيد.. فيديو سيدة فى أسيوط تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده
أسيوط - هيثم البدرى

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يحل اليوم عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذا المناسبة يتوجه مواطنو أسيوط بالتهانى للقائد العظيم، الذين عبروا عن حبهم له لاهتمامه بالإنسان المصرى وصحة المصريين، والارتقاء بحياتهم.

وقالت سيدة أسيوطية، عقبال مليون سنة يا ريس، لو قعدنا نشكر من هنا لحد آخر العمر مش هيكفى يا ريس، بسبب الأمن والأمان اللى بنعيش فيه، والاستقرار اللى احنا فيه، شكرا على العاصمة الإدارية والكبارى والطرق والتأمين الصحى وتكافل وكرامة، شكرا على كل حاجة، شكرا علشان رجعت اسم مصر تانى، شكرا على وجودك معانا، عقبال مليون سنة يارب فى صحة وعافية وبركة.

قال محمد الببلاوى، كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، ننتهز الفرصة لنعبر لسيادتك عن حبنا، وتقديرنا لكل الإنجازات التى تمت فى مصر، ومنها محور ديروط اللى بيربط الصحراوى الشرقى بالغربى، وحياة كريمة فى صعيد مصر، كل سنة وحضرتك طيب يا ريس.

قالت رشا هادى: كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة بيك ومعاك محققين كل أحلامنا، كل سنة ومصر معاك فى أمن وأمان واستقرار وازدهار، كل الشكر لمعاليك على المشروعات العظيمة اللى قدمتها لصعيد مصر وعلى رأسهم مشروع حياة كريمة، وتطوير الريف المصرى، ومشروع محور كوبرى ديروط الرائع العظيم، كل الشكر لاهتمامك بالمرأة المصرية، خاصة فى الصعيد، شكرا على مشروع 100 مليون صحة، والاهتمام بصحة كل الشعب المصرى، وبنقول لك كل سنة وحضرتك بألف خير وصحة وسلام.

قال مواطن فى أسيوط، كل عام وانتم بخير، كل عام وانت حامى مصر وبانيها، وبهذه المناسبة نتقدم لسيادتكم بكل الشكر والتقدير على مبادرة حياة كريمة فى ساحل سليم التى أعادت الروح لبلدنا التى رسمت السعادة على وجوه أبناء الريف المصرى.


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تحيا مصر

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