5 فوائد للثوم فى الشتاء.. أبرزها الوقاية من البرد وتعزيز صحة الجهاز التنفسى

كتبت - ميرفت رشاد

مع اقتراب موسم الشتاء تتزايد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والعديد من الأمراض الموسمية الأخرى، لذلك اقترح خبراء الصحة تعديل النظام الغذائى للحفاظ على المناعة ومساعدتنا على التغذية، حيث يجب أن يشمل النظام الغذائى الشتوى دائمًا الأطعمة الدافئة والمغذية، بالإضافة إلى تضمين العديد من الأعشاب والتوابل التى تساعد فى تعزيز الصحة العامة وأهمها الثوم، وفقا لما نشره موقع food-ndtv.

ويعد الثوم أحد أكثر المكونات الغذائية شيوعًا فى كل مطبخ، فهو غنى بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا وفيتامينات ب وفيتامين ج وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية كل 100 جرام من الثوم تحتوى على 150 سعرا حراريا، 33 جرام كربوهيدرات، 6.36 جرام بروتين، وفى هذا التقرير نتعرف على سبب وجوب تضمين الثوم فى نظام الشتاء الغذائى.

5 فوائد صحية للثوم

1. يمنع البرد والسعال:

يصاحب موسم الشتاء الإصابة بالإنفلوانزا والسعال والتهاب الحلق وأمراض أخرى، ويوفر الثوم الحماية من تلك المشاكل الصحية الموسمية، فيمكنك إضافة الثوم إلى المرق والحساء لمحاربة التهاب الجيوب الأنفية والبرد والإنفلونزا، كما أن الثوم النىء يقدم فوائد صحية أفضل.

2. زيادة فقدان الوزن:

فقدان الوزن أثناء الشتاء مهمة صعبة، وقد يساعدك الثوم فى تسهيلها، فهو مخزن لمضادات الأكسدة التى تساعدك على التخلص من السموم وتعزيز التمثيل الغذائى الصحى التى تساعد على إنقاص الوزن، ويقترح خبراء الصحة تناول الثوم النىء والعسل فى الصباح لتعزيز فقدان الوزن.

3. تعزيز صحة الجهاز التنفسى:

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة فى الثوم فى التنفس الجيد وتحسين صحة الرئة التى غالبًا ما تتأثر بسبب الحمى والاحتقان والتهاب الحلق خلال فصل الشتاء.

4. الثوم يساعد على تعزيز صحة الجلد والشعر

من خصائصه تقوية الشعر والحد من تساقطه، وأيضا يحافظ على صحة الجلد.

5. الثوم يساعد فى الوقاية من أمراض القلب

لأنه يعمل على التخلص من الترسبات فى شرايين القلب، والحد من التعرض للإصابة بأى مشاكل صحية.