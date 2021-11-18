نقابة الأطباء: 196 مليون جنيه إجمالى حجم الاستفادة من مشروع العلاج العام الماضى

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء ، إن حجم الاستفادة من مشروع العلاج لاتحاد نقابات المهن الطبية لعام 2020 بلغ حوالى 196 مليون جنيه، لنحو 400 ألف مشترك من الأعضاء وأسرهم، من بينهم 170 ألف عضو، مشيرة إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لتحمل المشروع ليصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه لكل الفئات، بالإضافة إلى زيادة دعم الاتحاد لمشروع العلاج لتصل قيمة الدعم الإجمالية 40 مليون جنيه.

وأشارت النقابة، إلى استمرار فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى 31 ديسمبر 2021، لأعضاء نقابات: الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، موضحه أنه للاشتراك لأول مرة يتطلب ذلك تقديم: صورة كارنيه النقابة - صورة بطاقة رقم قومى، صورة من سداد إشتراك النقابة للعام الحالي (صورة ايصال - بيان خصم من الراتب)، صورة حديثة لكل عضو (يستثني الاطفال اقل من 3 سنوات)، اثبات قرابه الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها(صورة بطاقة الرقم القومي - عقد زواج-شهادة ميلاد)، الأبناء 18 عام فأكثر (صورة كارنيه الكلية للأبناء - اقرار عدم زواج البنات)، صورة شهادة المعاش للأرملة من قسم المعاشات بالاتحاد.

يذكر أن مشروع علاج اتحاد المهن الطبية نشأ عام 1987 بهدف إقامة مظلة علاجية لأعضاء الاتحاد تمتد من القاهرة للمحافظات من خلال التعاقد مع مقدمى الخدمة الطبية بأسعار متميزة، لتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، ويُعد المشروع أقدم المشروعات الخدمية الطبية لأعضاء النقابات المهنية فى مصر.