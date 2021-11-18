محافظ بنى سويف يبحث الموقف التنفيذى لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في الدفع بالجهود التنموية في مختلف القطاعات ، مشيراً الى حرص المحافظة ،ضمن خطة وإستراتيجية تنموية محلية عامة وطموحه، على تعظيم الاستفادة من جهود الجمعيات الأهلية في دفع خطة الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف هي المحافظة الأولى التي وقعت أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي ، والتي وقعت عليها 40 جمعية ومستهدف الوصول لــــ 200 جمعية ، وذلك لتوحيد الجهود والعمل في خطوط متوازية وخطوات متتالية تتكامل مع بعضها البعض وبذلك لن يضيع جهداً ولا يهدر دعم مالي أو وفني يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال تفقد منظومة العمل بإدارة الجمعيات بمقر مديرية التضامن الاجتماعي،حيث رافقه كل من:الأستاذة إحسان أبو زيد وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث تمت مناقشة ملف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية حسب القانون الجديد 149/2019 ولائحته التنفيذية ، خاصة وأن آخر موعد لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة 9 يناير القادم،حيث تنتهي المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع ، حسب القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية

ومن ناحيتها طالبت وكيلة الوزارة بالمساهمة في توعية مسئولي الجمعيات بأهمية وسرعة تقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال مسيرتهم التنموية مطالبة بسرعة التوجه لمديرية التضامن لتقديم ذلك قبل انتهاء الموعد المحدد.