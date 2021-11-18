محافظ الغربية يسلم الطفلة "هنا رضا" شقة سكنية ويوجه بعلاج الأم

الغربية محمد طارق

سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، أسرة الطفلة "هنا رضا" الشقة السكنية التي قد وعد مسبقاً بتوفيرها لها ولأسرتها نظراً لظروفهم الصحية والاقتصادية المتدهورة وخاصةً بعد وفاة والدها منذ أيام قليلة.

وقام المحافظ بتسليم الأسرة الشقة السكنية في مساكن الجزيرة التابعة للمحافظة بمدينة زفتى والمكونة من (غرفتين، صالة، مطبخ وحمام) ، وتم تجهيزها بالكامل بفرش جديد وأجهزة منزلية مقدمة من مؤسسة نبض الحياة، إلى جانب كرسي متحرك للأم القعيدة من مؤسسة الحكماء، كما ساهمت مديرية التربية والتعليم بمكتب وجهاز كمبيوتر للطفلة وأخواتها، إلى جانب فتح حساب توفير لهم من خلال جمعية رعاية الطلاب.

كما وجه المحافظ بتوفير كافة احتياجات الطفلة وأخواتها من المستلزمات الدراسية وتكليف فريق طبي لمتابعة حالة الأم أسبوعياً تحت إشراف مباشر لوكيل وزارة الصحة والذي تكفل بدوره بتوفير جميع الأدوية الخاصة بالحالة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الوحدة السكنية هي حق للطفلة وأسرتها وليس تفضلاً من أحد، وهذا هو شعار الجمهورية الجديدة التي يسعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيقه من خلال توفير السكن الكريم والحياة الكريمة للمواطنين في قرى مصر، موجهاً الشكر لمؤسسات المجتمع المدني وجميع الجهات التي شاركت في رسم البهجة والابتسامة على وجوه هذه الأسرة البسيطة.

ومن جانبها وجهت الطفلة "هنا رضا" الشكر لمحافظ الغربية على اهتمامه ووفائه بوعده، بعد مناشدتها له في وقت سابق لعلاج والدها الذي يعاني من ضمور في الأعصاب ووالدتها التي تعاني من (السمنة، الالتهاب الخلوي وعدم القدرة على الحركة)، وعلي الفور اصطحب المحافظ وقتها مديري مديريات (الصحة، التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي) ورئيس مركز ومدينة زفتى لزيارة الطفلة ووالديها وتوفير كافة مطالبها ولكن كانت مشيئة الله بوفاة والدها.