لو بتعمل دايت.. تعرف على عدد الكيلوجرامات التي يجب أن تخسرها أسبوعيًا

كتبت مروة هريدى

يرتبط فقدان الوزن السريع بمضاعفات صحية مختلفة، حيث إن الوجبات الغذائية القاسية والتدريبات الشاقة يمكن أن تؤثر سلبًا على جسمك، بدلًا من ذلك حاول اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فهذه هي الطريقة الأكثر استدامة لفقدان الوزن، حيث إن خسارة عدد كبير من الكيلو جرامات بسرعة كبيرة يضر بالصحة العامة، وفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth".

ما مقدار الوزن الصحي الذي يجب أن تخسره في أسبوع بشكل مستدام؟



يمكن أن يتراوح فقدان الوزن الصحي بين 400 جرام و 1 كيلو في الأسبوع، حيث يمكن أن يؤدي فقدان أكثر من كيلو جرام من الوزن أسبوعيًا إلى مضاعفات صحية.

ما يجب فعله وما يجب تجنبه من الأكل الصحي؟



يمكن أن يكون للنظام الغذائي العشوائي الذي ينقص السعرات الحرارية تأثير سلبي على الصحة، تحتاج خطة النظام الغذائي إلى التغيير مع مرور الوقت لتلائم المتطلبات المتغيرة ولضمان عدم وجود أوجه قصور في الجسم.

إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:



- النوم السليم والتحكم في التوتر يلعبان دورًا رئيسيًا في فقدان الوزن الصحى.

- الانخراط في ممارسة نشاط بدني.

- أضف لمسات بسيطة إلى الأطعمة الصحية الخاصة بك بحيث تحبها أكثر.

- حافظ على رطوبتك.

- مارس رياضة المشى لمسافات طويلة.

- ضع أهدافًا واقعية في الاعتبار في خطة إنقاص الوزن الخاصة بك اعتمادًا على ظروفك الصحية.

- شاهد حجم الجزء عندما يتعلق الأمر بطعامك المفضل.

- تجنب التدخين والمشروبات التي تحتوى على الكافيين والمشروبات الغازية ومشروبات الفواكه والأطعمة المصنعة.

- لا تفوت وجبات الطعام أو تصوم أو تفرط في الولائم، سيؤدي هذا إلى انخفاض في مستويات الطاقة.

- تجنب تناول العشاء في وقت مبكر جدًا إذا كان ذلك يؤدي إلى الشراهة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

- لا تجوع نفسك إذا كنت تخطط لتناول الطعام بالخارج، ستسمح لك المعدة الجائعة بتناول الكثير من الطعام مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل.

- عدم اتباع نظام غذائي خال من الدهون، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في الفيتامينات التي تذوب في الدهون ويؤثر على التوازن الهرموني أيضًا.