فصل التيار الكهربى عن 3 قرى ببنى سويف لأعمال الصيانة.. تعرف عليها

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بنى سويف، وذلك اليوم الخميس 18 نوفمبر، عن "المرور، سنور، بنى سليمان الشرقية"، وذلك اعتباراً من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.



وحسب بيان لقطاع كهرباء بنى سويف يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.