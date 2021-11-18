ضبط شحنة مخدرات بـ1.5 مليون جنيه وورشة لتصنيع الأسلحة النارية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط زعيم تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى وذخائر بالدقهلية، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، نشاط (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الدقهلية) كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط زعيم التشكيل العصابى بدائرة المركز حال استقلاله دراجة "نارية"، وبحوزته (كمية لمخدر البانحو وزنت 25 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام - بندقية خرطوش و عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة قنا) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة القسم حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام "بمخزن سرى بالسيارة"- مبلغ مالى- هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,500,000) جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك صيدلية "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (اثنين من المسئولين) حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى).

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالدقهلية قيام (تاجر أدوات صيد "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الكردى) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل المحل الخاص به "الكائن بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه، وبحوزته (عدد 4 فرد خرطوش- عدد 8 طبنجات معدلة – 7 بنادق ضغط هواء- عدد كبير من الطلقات محدثة الصوت- أجزاء وأدوات التصنيع– هاتف محمول – مبلغ مالى) بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.