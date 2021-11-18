شعبة مواد البناء: إلغاء رسم "الوقاية" سيؤدى لتخفيض سعر الحديد 2000 جنيه تدريجيًا

ماجد تمراز

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد انخفضت، من 400 إلى 500 جنيه، نتيجة إصدار قرار بإلغاء رسم الوقاية على واردات "بليت" الواردة من الخارج، مشيرا إلى أن هناك 4 مصانع تكفي احتياجاتها، وبعض المصانع يكون لديها فائض، تبيعه لمصانع الدرفلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "قرار وزارة الصناعة بألغاء هذا الرسم سيتيح فرصة للمصانع للعمل بكامل طاقتها فيكون هناك وفرة في الإنتاج وانخفاض في الأسعار والتكلفة، والأسعار العالمية للحديد لم تزد، وفي شهر أكتوبر ونوفمبر سعر الحديد وصل لـ 16 ألف جنيه للمستهلك، وهو أقصى سعر وصل له الحديد في مصر".

وقال: "الحكومة تدخلت في الوقت المناسب وألغت رسم الوقاية، مما سيؤدي لتخفيض سعر الحديد لـ 2000 جنيه بشكل تدريجي، وسيكون هناك رواج في السوق".