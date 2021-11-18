اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شعبة مواد البناء: إلغاء رسم "الوقاية" سيؤدى لتخفيض سعر الحديد 2000 جنيه تدريجيًا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:02 م
شعبة مواد البناء: إلغاء رسم "الوقاية" سيؤدى لتخفيض سعر الحديد 2000 جنيه تدريجيًا حديد التسليح
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد انخفضت، من 400 إلى 500 جنيه، نتيجة إصدار قرار بإلغاء رسم الوقاية على واردات "بليت" الواردة من الخارج، مشيرا إلى أن هناك 4 مصانع تكفي احتياجاتها، وبعض المصانع يكون لديها فائض، تبيعه لمصانع الدرفلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "قرار وزارة الصناعة بألغاء هذا الرسم سيتيح فرصة للمصانع للعمل بكامل طاقتها فيكون هناك وفرة في الإنتاج وانخفاض في الأسعار والتكلفة، والأسعار العالمية للحديد لم تزد، وفي شهر أكتوبر ونوفمبر سعر الحديد وصل لـ 16 ألف جنيه للمستهلك، وهو أقصى سعر وصل له الحديد في مصر".

وقال: "الحكومة تدخلت في الوقت المناسب وألغت رسم الوقاية، مما سيؤدي لتخفيض سعر الحديد لـ 2000 جنيه بشكل تدريجي، وسيكون هناك رواج في السوق".


الحديد

أسعار الحديد

وزارة الصناعة

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون يستقل القطار بعد إطلاق أكبر استثمار فى السكك الحديد البريطانية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:22 م

قرار جمهورى بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقى لتمويل تحديث سكك حديد مصر

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:20 ص

تعرف على فوائد نظام الإشارات المستحدث بخطوط السكة الحديد × 8 معلومات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:00 ص

أسعار مواد البناء فى مصر.. الحديد والأسمنت يستقران للأسبوع الثالث

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:00 ص

شعبة مواد البناء: انخفاض أسعار الحديد 400 جنيه لدى التجار وتثبيت سعر المصانع

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة