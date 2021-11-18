دراسة أسترالية: الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا معرضون لخطر الاكتئاب

كتبت - ميرفت رشاد

أكدت دراسة جديدة، أن آكلي النباتات الذين يتناولون الأطعمة المصنعة أكثر عرضة للاكتئاب من أقرانهم الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بالمنتجات الطازجة، وأوضحت الدراسة أن اتباع نظام غذائي نباتي هو أمر صحي بطبيعته ، ولكن مثل أي نظام غذائي فإن الأمر يتعلق بما تضعه في فمك، وفقا لما نشره موقع " medicalxpress".





وقالت مؤلفة الدراسة ميجان لي، و الباحثة في الطب النفسي التغذية في جامعة بوند بأستراليا، إنه ليست كل الأنظمة الغذائية النباتية صحية، فالعديد من المنتجات تحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية المكررة والحبوب المكررة والملح والسكر.

وأضافت أن هناك تصورا عاما بأن اتباع نظام غذائي نباتي هو أمر صحي بطبيعته، ولكن مثل أي نظام غذائي فإن الأمر يتعلق بما تضعه في فمك، مشيرة إلى أن النباتيين لا يأكلون أكوامًا من الفاكهة والخضراوات تلقائيًا نظرًا لوجود كل هذه المنتجات التي تمت معالجتها بالكامل.

وأشارت إلى أن الأشخاص يستهلكون عن غير قصد مستويات عالية من الأطعمة النباتية المصنعة والتي تعتبر عامل خطر معروف لزيادة الاكتئاب.

وأكدت الدراسة أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه الطازجة والخضراوات والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب بشكل أقل مقارنة بالنباتيين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الجودة.

قال الدكتورة لي ، إن التأثير الوقائي لنظام غذائي نباتي عالى الجودة، يرجع إلى وجود الكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروبيوتيك ومضادات الأكسدة التي تم العثور عليها جميعًا لتقليل أعراض الاكتئاب، مشيرة إلى أن التحول إلى نظام غذائي نباتي عالي الجودة لم يكن "علاجًا" لأولئك الذين يعانون بالفعل من الاكتئاب.

يشار إلى أن أعمار المشاركين في الدراسة تراوحت بين 18 و 44 عامًا وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع الفئة العمرية 15-44 التي يعتبر الانتحار فيها السبب الرئيسي للوفاة في أستراليا، أفاد ما يقرب من 14 %من الأشخاص في هذه الفئة العمرية أنهم يعانون من أعراض الاكتئاب .