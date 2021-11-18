جامعة الإسكندرية: نستهدف تطعيم 80%من منتسبي الجامعة بحلول 1 ديسمبر

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات، ضرورة إستكمال خطة الجامعة، بتطعيم كافة منتسبيها، مشيراً أن الجامعة تستهدف تطعيم أكثر من 75% من منتسبيها بحلول 1 ديسمبر القادم، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب.



وأعلن "نبيل" خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر تخصيص 40 ألف جرعة للقاح فيروس كورونا، لجامعة الإسكندرية، لإستمرار الجامعة في تقديم خدمة تلقي اللقاح لكافة منتسبيها، وأشار أن الجامعة ستتلقى جميع الشهادات المرضية، لأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم عرضها على اللجنة المختصة بكلية الطب لأبداء الرأى الطبى فيها، ومن لا يرغب في تلقى اللقاح سيتوجب عليه إجراء تحليل PCR كل اسبوع ايام.





كما استعرض الدكتور على مسلم الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2027 /2022والتى تهدف للوصول إلى "جامعة رائدة ذات تنافسية عالمية تسهم في التنمية المجتمعية المستدامة في إطار من الحوكمة والقيم الإنسانية النبيلة"

"ترسيخ قيم التميز المؤسسي في كافة مجالات التعليم وإنتاج ونشر المعرفة، وتهيئة بيئة ذكية محفزة علي الابتكار والإبداع، وإعداد كوادر علمية ومهنية قادرة علي المنافسة العالمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

